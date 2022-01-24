Проведення дострокових парламентських виборів підтримують 53,6% респондентів, не підтримують – 38,9%. Такі дані всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного 20-21 січня 2022 року оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

У рейтингу партій на виборах до Верховної ради, за даними соціологів, відносно найвищу підтримку має партія “Європейська солідарність”, за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил, пояснили у КМІС.

Далі йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони формально “ділять” друге місце: “Слуга народу” (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором), “Батьківщина” (11,3% і 13,7%) та “ОПЗЖ” (9,8% і 11,6%). Також набирають понад 5% прохідного бар’єру такі партії, як “Розумна політика” (6,4% і 7,6%), “Сила і честь” (6,3% і 7,4%), “Наші” (4,6% і 5,5%).

Мають дещо нижче прохідного бар’єру “Українська стратегія Гройсмана” (4% і 4,7%), Радикальна партія (3,9% і 4,6%), “УДАР” (3,8% і 4,5%). У інших партій – нижча підтримка.

Порівняно з груднем 2021 року, зазначили соціологи, статистично значущо зросла підтримка партії “Європейська солідарність” (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас, за цей період знизилася підтримка партії “Слуга народу” (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася.

Як пояснив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький, потрібно враховувати період опитування – одразу після подій навколо повернення Петра Порошенка в Україну та його судового процесу.

“Утім, “після не означає внаслідок”, тому виявлена динаміка показників, скоріше за все, насправді є наслідком комплексу факторів – як, власне, судовий процес над Порошенком, так і економічні питання та питання, пов’язані з безпекою України через ескалацію з боку Росії”, — зазначив Грушецький.

За його словами, у будь-якому випадку, розрив між топ-кандидатами і партіями досить невеликий, що робить різницю між підтримкою кандидатів і партій дуже контекстно залежною і “відкритою” до коливань. Наприклад, при “згасанні” уваги медіа до певної яскравої події вплив на рейтинг може не зафіксуватися і тому може бути певне “відкочування” на попередні позиції, або, навпаки, додавання нових подій може давати більш потужний ефект.

Упродовж 20-21 січня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Замовник дослідження не вказаний. Суспільне звернулося до КМІС із запитом із цього питання.

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