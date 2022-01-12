У 2022 році зростатимуть ціни на товари та послуги: причини

Підприємства всіх секторів економіки очікують зростання цін на свою продукцію у 2022 році. Про це повідомляє Національний банк за результатами щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності. Українське радіо поспілкувалося з президентом Гуманітарного центру, головою Асоціації франчайзингу України Андрієм Кривоносом та дізналося про його очікування щодо масштабів майбутнього зростання цін.

Фактори, які впливають на підвищення цін

Серед ключових причин зростання цін на товари та послуги Національний банк називає підвищення цін на енергоносії та сировину, збільшення виробничих витрат, підвищення загрози повномасштабного збройного конфлікту з Росією та ускладнення світової епідеміологічної ситуації. Андрій Кривоніс вважає названі причини об’єктивними, але також додає, що існують інші фактори, про які не говорить Нацбанк.

“Суб’єктивно ми маємо додати відкладений попит та відкладений заробіток прибутку. Адже підприємці намагаються всіляко дозаробити, тим паче, що 2020-21 роки були не зовсім вдалими для більшості підприємців", – каже Кривоніс.

Експерт вважає, що підприємці очікують підвищення заробітної платні в Україні у 2022 році. Це, натомість, матиме дзеркальні наслідки: збільшення витрат на заробітну платню змушує підприємців підвищувати ціни на товари та послуги.

"Перестраховуючись, що протягом 2022 року підприємці будуть змушені сплачувати більше заробітної платні, вони хочуть компенсувати це на початок року”, – пояснює Андрій Кривонос

Наразі в Україні, каже Кривоніс, немає економічних інструментів для подолання проблеми відкладеного попиту.

"Воно буде постійним, доволі стихійним й відповідно до різних груп товарів. За пандемії – це товари, які ми не могли прийти та вибрати, наприклад, одяг та взуття, продаж яких скорочувався щорічно 8-12% у 2020-2021 роках", – каже Кривоніс.

Як держава може покращити ситуацію

За словами Андрія Кривоноса, аби загальмувати ціни потрібні два кроки: соціальна підтримка малозабезпечених людей та полегшення доступу підприємців до кредитування.

"В Європі чи в США про гроші думають в строках 3-5-7 років, а в нас якщо кредит не повернув через 2-3 місяці, то в підприємця вже починаються проблеми", – каже Кривоніс.

Фактор інфляції

У 2021 році офіційний показник інфляції становив 10%, а у 2022 році НБУ передбачає зниження інфляції до 5%. Проте, Андрій Кривоніс каже, що в Україні відбувається розшарування інфляції. Внаслідок цього, бідніші верстви населення потерпають від вищого реального рівня інфляції.

"На жаль, якщо ми беремо сукупну цифру рівня інфляції, то він буде справді 7-9 %. Але інфляція саме для бідних верств населення буде вищою, тому що здорожчання продуктів є найбільш відчутним", – каже експерт.

Продукти харчування у бідних верств населення становлять 60-70% бюджету, до того ж на таких людей суттєво вплинула зміна вартості комунальних послуг.

"Тому фактично для кожної людини інфляція буде різною через те, що вони купують різний набір товарів. А на багато товарів у 2021 році ціна збільшилася не на 7 %, а вдвічі", – підсумував Кривоніс.

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