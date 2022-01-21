Чому гривня стрімко впала та яким буде курс. Відповідає економіст

У п'ятницю, 21 січня, Національний банк встановив курс 28,32 UAH/USD. Таким чином долар здешевшав за добу на 8 копійок. Проте коливання курсу є значними, адже американська валюта здорожчала майже на понад 1 гривню від початку року. Партнер Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза в ефірі Українського радіо пояснив, чому падає гривня та спрогнозував, яким може бути курс гривні до долара.

Що відбувається з гривнею

"Насамперед підвищився ризик військового вторгнення, і суттєво закривають позиції по Україні саме зовнішні інвестори. Валютне регулювання дозволяє купити 100 тисяч доларів на одну компанію без пояснення, навіщо ця валюта потрібна. Імпортери також намагаються максимально сформувати валютну позицію", — пояснив Григорій Кукуруза.

Він розповів, що у ці дні всі намагаються купити валюту, тому що очікують, що вона буде дорожчати. Григорій нагадав, така ситуація вже два рази повторювалася минулого року, зокрема у квітні 2021 року, коли також була висока концентрація військ на кордоні з Україною, та у кінці листопада 2021 року, коли знову почалися підвищення військових ризиків.

"Тому традиційно гривня у ці періоди додає від 30 до 70 копійок. Ринок оптимістично реагує на підвищення облікової ставки, і це додатковий бонус для гривні", — додав він.

"Щодо того, які були початкові оцінки на перший квартал, то гривня мала стабілізуватися у коридорі 27 — 27,25 гривень за один долар. Можливо, 27,3 — 27,7. Ми бачимо, що наразі ми суттєво перевищуємо. Традиційно це проблема грудневих видатків", зазначив економіст.

Він поінформував, що понад 80 млрд гривень було запущено в систему з державного бюджету. Частина цих коштів пішла на валютний ринок, тому традиційно гривня девальвує в останні дні грудня, але тут ще додався військовий ризик, і це призвело до абсолютно не прогнозованих 28,5 грн за один долар.

Що далі буде з курсом

Експерт пояснив, що стабілізація гривні залежить від деескалації ситуації щодо безпеки в регіоні.

"Перед цим ситуація стабілізувалася в наступні 3-4 тижні. Зараз все більше затягнулось. Хоча я сподіваюся, що ніякого військового вторгнення не буде, ризики стабілізуються, а гривні та єврооблігації повернуться, якщо не в попередній коридор, то в оптимальний, який був до цих військових ризиків і який не включає їх підвищення", — зазначив Кукуруза.

Про конфлікт Нацбанку та Уряду. І чи важливо дивитися на закладений у бюджеті курс

"У бюджеті закладено середньорічний курс гривні до долара близько 27,8 грн, але ніхто не очікував, що вже в першому кварталі поточного року гривня може вискочити за 27,5. Проте Нацбанк і бюджет взагалі ніяк не пов'язані. Вони насправді більше конфліктують, ніж взаємодіють, тому що Нацбанк зацікавлений укріпити гривню до 26 грн за долар, аби подавити інфляцію з 10% до 5%, а Кабмін навпаки зацікавлений в трошки вищому обмінному курсі або в тому, який закладений в бюджеті для того, щоб виконувати або перевиконувати всі дохідні статті бюджету. Середньорічний курс на цей рік 28,0 — 28,2, і варто орієнтуватися на цей коридор", — пояснив партнер Ukraine Economic Outlook.

Як українцям варто реагувати на коливання курсу

"Насправді курс в цілому стабільний. На початку 2021 року курс був 28,10 — 28,20. Тобто в середньостроковому періоді воно згладжується і курс знаходиться на одному рівні", — запевнив Григорій Кукуруза.

Він пояснив, що спред між курсом купівлі та продажу в мобільному додатку будь-якого банку і на готівковому ринку фактично не дозволяє гратися з валютними коливаннями і заробляти на цьому валютному спреді (спред — різниця між найкращими цінами купівлі та продажу в один і той же момент часу на який-небудь актив, зокрема валюту — ред.).

"Тому якщо населення починає гратися в цю спекулятивну гру, намагаючись купити дешевше і продати дорожче, то це зазвичай закінчуються лише втратами на спреді, а, напевно, треба мати свій план довгострокових інвестицій. Після того, як Нацбанк дозволив офіційно відкрити на інвестування за кордон і встановив ліміти, то за минулі два роки стрімко зростають інвестиції в іноземні фонди. Тому інвестувати в консервативні цінні папери краще, ніж просто у валюту", — підсумував економіст.

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Міжбанк закрив учора свої торги, відтак у банківських установах купують один долар за 28, 32 грн, а продають — 28,34 грн. За один євро банк дасть вам 32, 12 грн, а продасть за 32, 14 грн.

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