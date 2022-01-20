У Чехії заявили про готовість надати чи продати Україні зброю та боєприпаси

У новому уряді Чехії заявили про бажання допомогти Україні на тлі можливої агресії з боку Росії. Там мають намір відправити або продати військові боєприпаси та зброю, пише Hospodarske niviny.
"Чехія історично, політично та союзниця на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми постараємося допомогти", — заявила в ефірі міністерка оборони Яна Чернохова.
За її словами, постачання зброї чи боєприпасів слід узгодити з країнами Вишеградської четвірки, або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії.
Міністрка також повідомила, що в уряді Чехії є бажання допомогти Україні, принаймні таке рішення підтримує МЗС країни.
"Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, і наші погляди щодо допомоги Україні збігаються", — додала вона.
Що відомо
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.
- 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
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