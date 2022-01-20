У Чехії заявили про готовість надати чи продати Україні зброю та боєприпаси

У новому уряді Чехії заявили про бажання допомогти Україні на тлі можливої агресії з боку Росії. Там мають намір відправити або продати військові боєприпаси та зброю, пише Hospodarske niviny.

"Чехія історично, політично та союзниця на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми постараємося допомогти", — заявила в ефірі міністерка оборони Яна Чернохова.

За її словами, постачання зброї чи боєприпасів слід узгодити з країнами Вишеградської четвірки, або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії.

Міністрка також повідомила, що в уряді Чехії є бажання допомогти Україні, принаймні таке рішення підтримує МЗС країни.

"Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, і наші погляди щодо допомоги Україні збігаються", — додала вона.

Що відомо

19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.

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