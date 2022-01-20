США схвалили додаткові $200 млн безпекової допомоги Україні — Кулеба

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила виділення Україні 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги на тлі агресії Росії біля українських кордонів.

Про це на брифінгу 20 січня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, загалом за 2021 рік Сполучені Штати надали 650 мільйонів доларів безпекової допомоги це більше, ніж у будь-який рік, починаючи з 2014-го.

Усього з початку російської агресії США надали Україні військову допомогу на понад $2,5 млрд.

"США готові й надалі зміцнювати обороноздатність України. Це не лише оборонний пакет 60 млн доларів, а й додаткові постачання озброєння, зокрема летального", — наголосив Кулеба.

Він також заявив, що державний секретар Ентоні Блінкен на зустрічі 19 січня заявив про підтримку в протистоянні російській агресії.

"США розробили пакет дуже болісних санкцій проти РФ, які здатні завдати руйнівного економічного удару. Не можу розголошувати їхніх подробиць, бо йде робота з узгодження дій між США та європейськими союзниками. Але принципове рішення у Вашингтоні вже ухвалене. США готові застосувати всю потужність фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та багатіям", — наголосив глава МЗС.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

Велика Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні 17 січня. Вона вже надійшла до України. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.

19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат.

Читайте також

"Українці мають виступати спільно" — Блінкен про агресію РФ, Україну в НАТО, суди й Порошенка

Чи вдасться уникнути ескалації з РФ. Експертка — про результати перемовин НАТО-Україна-Росія

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу