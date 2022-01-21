У Гайвороні ялинки переробляють на щепу для опалення

Щороку кількість сміття на одного жителя Кіровоградської області збільшується. Як впливає це на якість життя кожного з нас? Про це Суспільне підготувало серію матеріалів.

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Після новорічних свят з'являється окрема категорія відходів – новорічні ялинки та сосни. Що з ними роблять у Кропивницькому?

У Гайвороні Кіровоградської області після новорічних свят почнуть утилізувати сосни та ялини. Переробляти їх на щепу почали у минулому році, розповіла Суспільному заступниця начальника комунального підприємства з благоустрою Олена Шаповал. Подрібненою деревиною, зокрема, опалюють місцеві садки та школи. "Це економія для навчальних закладів і не шкодить довкіллю", – каже вона.

Оголошення про те, що новорічні дерева можна класти біля контейнерів для сміття або привозити на підприємство розмістили в соціальних мережах, розповіла заступниця.

За словами Олени Шаповал, з понеділка 24 січня ялинки та сосни зі сміттєвих майданчиків буде збирати трактор. "Зазвичай люди з 19 січня тільки починають викидати дерева, тож ми чекаємо, поки збереться якась кількість. Трактор буде виїжджати за необхідністю".

Зібрані дерева на підприємстві перероблятимуть на щепу. Для цього мають подрібнювач, який купили три роки тому. Його використовують також для подрібнення деревини, яка назбирується після санітарної обрізки дерев у місті.

Щепою опалюють місцеві школи та дитячі садки. "Багато закладів перейшли на такі котли: не палять дровами, а опалюють щепою. Це економія для закладів і не шкодить довкіллю", – вважає Олена Шаповал.

За її словами, кількість зібраних ялинок та утвореної від них щепи, не рахували: "У цьому році будемо підраховувати. Торік люди не дуже долучались. У нас є місце на сміттєзвалищі, куди всі викидають гілля та дерева. Ми попросили не приносити їх туди".

До кінця року у Гайвороні планують закупити ще один подрібнювач. "У нас є державна програма, яка дає субвенцію на закупівлю техніки для підприємств. Один подрібнювач використовуватимуть на території підприємства, а друга буде виїжджати з працівниками на обрізку дерев", – поділилась планами Олена Шаповал.

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