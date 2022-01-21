За 2021 рік на кожного жителя Кіровоградської області утворились 400 кілограмів відходів. Про це у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному розповіли представники громадської організації "Флора", які дослідили, як це впливає на екологію регіону.

Громадська організація "Флора" має на меті захищати екологічні права людей

Кількістю відходів, які лежать на землях області, представники "Флори" почали цікавитись після дослідження якості води в колодязях регіону, розповіла керівниця громадської організації Людмила Шестакова.

"Підземні води Кіровоградської області насичені та забруднені нітратами та важкими металами. Нас зацікавило: чому така якість води практично на всій території області? Проаналізували ситуацію з відходами. І коли ми "копнули", то жахнулися".

Результати збору даних з усіх територій області за 2021 рік показали, що на кожного жителя області утворились приблизно 400 кілограмів промислових відходів, сказав керівник аналітико-дослідницького відділу "Флори" Володимир Бочаров-Туз. 14% з них спалюються чи утилізуються. "Тобто приблизно 300 кілограмів, що залишилися, з року в рік накопичуються. І це вражає", – каже дослідник.

В області є 402 сміттєзвалища, говорить Людмила Шестакова: "310 з них паспортизовані. Але проблема в тому, що створювалися вони в тих місцях, де зручно громадам: в ярах, ямах, і ніхто не замислювався над тим, до чого приведе подібна ситуація (забруднюються підземні води – ред.)".

Промислові та побутові відходи

Якщо розташування сміттєзвалищ з побутовими відходами відомі, то місцезнаходження відходів промислових виробництв – ні, говорить Володимир Бочаров-Туз. "Промислові відходи "живуть своїм життям". Їх місцева влада не бачить. Підприємства самі їх виробляють, зберігають та вивозять. Цю інформацію надають не місцевим органам влади, а статистиці".

Під сміттєзвалища в Україні відведені три відсотки земель, говорить доктор наук з державного управління Сергій Зелінський. "Треба створити регіональний план, де має бути зафіксована кількість сміттєзвалищ, їх концентрація в певних місцях та створені проєкти щодо переробного заводу", – вважає науковець.

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