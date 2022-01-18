На площі Героїв Майдану у Кропивницькому, внаслідок поривів вітру, впала 14-метрова новорічна ялинка. 17 січня її почали розбирати: зняли прикраси та гірлянди, прибрали фотозону. За словами директора комунального підприємства "Міськсвітло" Дмитра Тотока, працівники якого розбирають ялинку, металевий каркас штучного дерева зламався в трьох місцях і відновленню не підлягає.

Дмитро Тоток Розповів Суспільному, що збитки не рахували.

"Спочатку подумали, що фундамент не витримав, але він лишився на місці. Не витримав стовбур – зламався біля основи, в середній частині і біля верхівки. Хвоя вціліла. Порахуємо, подивимось – можливо, виробник погодиться виготовити нам тільки новий каркас, бо цей відновленню не підлягає".

Суспільне Кропивницький Каркас ялинки зламався в трьох місцях

Суспільне Кропивницький

Що відомо

У Кропивницькому головну ялинку міста засвітили у День Святого Миколая, 19 грудня. Встановлювати її почали 1 грудня працівники "Міськсвітла".

14 січня в місті Олександрія вітер повалив головну міську ялинку, дерева, обірвав дроти. Наслідки усунули до ранку, розповів Суспільному начальник міського управління житлово-комунального господарства Михайло Сулятицький.

З 17 по 23 січня на території Кіровоградської області синоптики прогнозують хмарну погоду, пориви вітру, сніг та зниження температури повітря. Нічна температура наприкінці тижня знизиться до 11 градусів морозу, денна – до мінус семи градусів.

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