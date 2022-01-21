У Кропивницькому працівники ЖЕО збирають новорічні ялинки. Де їх утилізовують?

У Кропивницькому за дві години працівники житлово-експлуатаційної організації №2 прибрали півтонни сосен і ялинок. Збирають їх зі сміттєвих майданчиків біля багатоповерхівок. З приватного сектору хвойні дерева забиратимуть працівники підприємства "Екостайл" – розповів начальник управління комунального господарства Кропивницької міськради Віктор Кухаренко.

Восьмеро працівників житлово-експлуатаційної організації №2 вантажили хвойні дерева на причеп трактора. Майстерка Ольга Резніченко каже: вивозити ялинки будуть до кінця січня.

"Минулого тижня ще було мало ялинок, виносили по одній – дві, тепер більше. Буває, що хвойні дерева викидають з вікон, просто з дверей біля під’їздів, не подрібнюють, а просто так. Деякі люди будуть виносити ялинки ще після 8 березня".

Суспільне Кропивницький

Зібрані ялинки та сосни завезли на міське сміттєзвалище. Речниця підприємства "Екостайл" Неля Желамська коментувати, що далі робитимуть з ними, відмовилась.

Начальник управління комунального господарства кропивницької міськради Віктор Кухаренко розповів, що на полігоні дерева переробляють на органічний компост.

"Біля багатоповерхівок ялинки треба виносити до контейнерних майданчиків. Жителі приватного сектору мають порубати дерево та скласти у мішок, тоді його заберуть працівники "Екостайлу" на полігон".

Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому комунальне підприємства "Благоустрій" має подрібнювач для гілля. Його купили 12 років тому за 27 тисяч гривень, але він неефективний, каже головний інженер підприємства Віктор Івашина. Для утилізації ялинок його не використовують.

"Це обладнання навісне на трактор. Ми перевіряли, за одну мотогодину, щоб отримати куб щепи, витрачається шість літрів солярки. Ще додатково працює тракторист, йому потрібно заплатити, і троє працівників, які подають гілля в цей кошик. Для цього його треба його підготувати та пообрізати гілочки".

За словами Віктора Івашина, грошей на новий подрібнювач для утилізації ялинок підприємство не має.

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