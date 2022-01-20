Напередодні 2022 року жителі Кіровоградщини купили 31 тисячу ялинок. Це на десять тисяч менше, ніж торік. Чому так сталося, як їх вирощують та чому не утилізують, розповів в програмі "Радіомайдан" на Українському радіо Кропивницький заступник начальника управління лісового господарства області Олег Середюк.

"Сьогодні стали менше купувати живі ялинки"

Цьогоріч лісове господарство продали 31 тисячу ялинок, торік – 41 тисячу, два роки тому – 43 тисячі. Найбільше ялинок продали в 2018-му році – 45 тисяч гривень.

"Можливо, люди більше використовують штучні ялинки або ялинкові композиції. Можливо, дається взнаки низька купівельна спроможність. Хоча ціна нашої ялинки не висока. У Кропивницькому ми продавали за ціною від 150 до 200 гривень за штуку. Якщо порівнювати з цінами 2020 року, то ціна зросла в межах 20-30 гривень", – сказав Олег Середюк.

Скільки заробляють лісівники на новорічних ялинках

На Кіровоградщині вирощують понад 600 тисяч ялинок. На новорічний період 2021-2022 року лісове господарство продали їх на чотири мільйони гривень. Середня вартість однієї ялинки – 132 гривні. "Сюди враховуємо і оптових споживачів, і роздрібну торгівлю в усіх містах області".

Лісові господарства області продають сосну кримську та звичайну, ялинки та ялинки у горщиках. "Вони дещо дорожчі за рахунок самого горщика, який дорого коштує".

За 2021 рік найбільшу кількість сосни продало Долинське лісове господарство, яке обслуговує територію колишнього Петрівського, Долинського, Бобринецького та Устинівського районів. Реалізували майже 10 тисяч штук сосни. "Новорічні ялинки вирощують на плантаціях, які створюють виключно для цієї мети. Це два-три гектари", – сказав Олег Середюк. Через сім років посаджені ялинки готові до продажу.

Чому лісове господарство не перероблює ялинки на тріску, хоча має машини

Машини для подрібнення дерев на тріску мають Чорноліське, Оникіївське, Голованівське лісогосподарства. Одна машина коштує від 200 тисячі гривень, сказав Олег Середюк. Вони обробляють санітарно зрубані дерева. За 2021 рік виготовили майже 380 тонн тріски, реалізували її на 380 тисяч гривень. "Цією тріскою опалюються приміщення. Закуповують й підприємства для опалення закладів соціальної сфери. Ще тріску можна використовувати як добриво для ґрунту".

Каже, новорічні ялинки та сосни не утилізовують. "Якось Чорноліський лісгосп оголосив, що населення може здавати новорічні дерева на утилізацію. Але привезли десять дерев. Тому ми більше не практикуємо таке".