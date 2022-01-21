У Кропивницькому з січня 2022 року зросла вартість послуг з вивезення та захоронення побутового сміття для мешканців багатоквартирних та приватних будинків. Про це Суспільному розповіла речниця підприємства "Екостайл", яке займається вивезенням сміття в місті, Неля Желамська. Один мешканець приватного сектору має сплачувати 31 гривню 85 копійок на місяць, мешканець багатоповерхівки – 25 гривень сім копійок. До 31 грудня 2021 року тарифи становили 23 гривні 49 копійок та 20 гривень дві копійки, відповідно.

Чому тарифи різняться

За словами Нелі Желамської, різниця в тарифі існувала завжди. Це обумовлено схемою вивезення сміття: "Мешканці багатоповерхівок викидають сміття у контейнери, а мешканці приватного сектору виносять сміття у пакетах і сміттєвози, фактично, під’їжджає до багатьох будинків на одній вулиці, витрачаючи на це більше часу і ресурсу".

Причини збільшення тарифів

Цифри зросли відповідно до нових норм накопичення відходів, які затвердив виконком Кропивницької міської ради 14 грудня 2021 року. Ці норми, за словами Нелі Желамської, не переглядали з 2007 року, хоча мають це робити кожні п’ять років: "Об’єм відходів протягом цих років збільшувався, але люди продовжували платити відповідно до норм 15-річної давнини. Затверджена норма накопичення відходів однією людиною – 2,41 кубічних метрів на рік. Об’єм одного контейнера для сміття – 1,1 кубічних метрів. Простими словами: одна людина, за новими нормами, продукує більше двох контейнерів сміття за рік, це близько 28 кілограмів на місяць. Плата за його вивезення і захоронення має бути відповідною".

Норми накопичення побутових відходів обраховували незалежні експерти з Києва – сказала речниця "Екостайлу". І для юридичних осіб, зокрема державних установ, її зменшили: "Це через те, що експерти робили обрахунки на початку 2021 року, в період карантину, коли багато компаній працювали в дистанційному форматі або були закриті. Відповідно, зменшилась і кількість сміття, яку продукували працівники".

Які послуги закладені в тариф

Речниця нагадала, що компанія вивозить побутові відходи та великогабаритне сміття, спеціальні контейнери для якого почали встановлювати у березні 2021 року.

За словами Нелі Желамської, в тариф не закладене вивезення листя, гілля, новорічних ялин та сосен: "Це б гальмувало роботу підприємства. Це сміття об’ємне, сміттєвозам доводилося б робити більше виїздів. Листя, наприклад, може вивести з ладу сортувальні лінії компанії. Тому викидати його в контейнери заборонено. Ми забирали його у містян окремо".

Чи передбачена компенсація

Субсидію, сказала Неля Желамська, як і раніше можна оформити, надавши компанії потрібні для цього документи.

Чи зі збільшенням тарифу стануть кращими сміттєві майданчики

Речниця "Екостайлу" сказала, що підприємство займається виключно вивезенням і захороненням сміття, права облаштовувати територію сміттєвих майданчиків компанія не має: "Вони компанії не належать, їх балансоутримувачами є комунальні підприємства, або житлово-експлуатаційним організаціям, або об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Тому, з юридичної точки зору, ми їх ремонтувати не можемо".

Власністю компанії, сказала, є лише контейнери для збору сміття, а серед найманих працівників немає двірників, є вантажники, які приїжджають забрати сміття: "При цьому, якщо є перенакопичення сміття, вони його теж збирають і вивозять".

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