В мисливських угіддях на Кіровоградщині підгодовують диких тварин

В мисливських угіддях Оникієвського лісового господарства Кіровоградської області підгодовують козуль, оленів, зайців та кабанів. Сезон зимової підгодівлі починається у період морозів та снігу. Про це Суспільному розповів мисливствознавець лісгоспу Олексій Поркуян.

Розраховують заготівлю кормів на сто днів, каже Олексій Поркуян. Об’єми заготівлі кормів залежать від погодних умов і кількості дичини в лісі. На угіддях лісгоспу заготовили 14 тон сіна, 28 тон кукурудзи, сім тон ячменю і п’ять тон пшениці.

Суспільне Кропивницький

В лісгоспі є вісім місць годівлі звірів. Туди кладуть сіно для козуль та оленів, на землю висипають кукурудзу для диких кабанів. Олексій Поркуян говорить, підгодовують тварин, бо зимою їм складніше знайти їжу в лісі.

Суспільне Кропивницький

Єгер Оникіївського лісгоспу Станіслав Федоренко розповів, у годівниці під назвою солонець кладуть сіль для тварин. “Сіль потрібна, щоб краще засвоювались всі поживні елементи”.

У вольєрі на території лісництва живуть три козулі. Їх хворими знайшли у лісі. “Дві козочки і один самець. Зараз вони набрали вагу, вже жваво бігають але ми їх будемо випускати в природнє середовище, як трав’яний покрив підніметься березень-квітень”.

Суспільне Кропивницький

Розповідає, у іншому вольєрі живуть дев’ять диких кабанів. “Дві самки і один самець і молодняк. На весні поголів’я молодняку випустимо на волю”.

Суспільне Кропивницький

За три роки на волю випустили 70 кабанів.

Сезон підгодівлі тварин завершують у березні.

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