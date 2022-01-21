14 спортсменів Дніпропетровщини готуються до Всесвітніх ігор-2022 у США

14 спортсменів Дніпропетровщини претендуватимуть на участь у Всесвітніх іграх-2022 у США. Кандидатів від області затвердило Міністерство молоді та спорту України. Про це йдеться у прес-релізі Дніпропетровської ОДА, який отримало Суспільне.

Директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Пшеничников пояснює: Всесвітні Ігри – це змагання з тих видів спорту, які не входять до програми Олімпійських Ігор.

Від Дніпропетровщини до переліку кандидатів зарахували 14 спортсменів. Це представники більярдного, воднолижного та підводного спорту, джиу-джитсу, кікбоксингу WAKO, спортивної акробатики та спортивного орієнтування.

"Серед претендентів – кращі з кращих", - сказав посадовець.

Більярдний спорт

Казаков Антон, Каляєва Марина, Вінокурова Поліна

Воднолижний спорт

Фільченко Данило, Самойлов Олександр, Філаретов Дамір, Просвєтова Станіслава

Джиу-джитсу

Задорожній Максим

Кікбоксинг WAKO

Сананзаде Орфан

Підводний спорт

Пікінер Ірина

Спортивна акробатика

Земляний Микола, Хажанець Іван, Козловська Вікторія

Спортивне орієнтування

Глібов Руслан

За словами Олександра Пшеничникова, нині спортсмени активно готуються, аби вибороти право виступати на змаганнях влітку .

Що відомо

- Всесвітні Ігри проходять кожні чотири роки. Цьогоріч змагання відбуватимуться в американському місті Бірмінгем з 7 по 17 липня.

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