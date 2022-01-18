4 лютого у Пекіні розпочнуться Олімпійські ігри-2022, в яких у спортивному фігурному катанні Україну представлятиме пара з Дніпра Софія Голіченко та Артем Даренський.

Як проходить підготовка до змагань - дізнавались кореспонденти Суспільного.

20-річний Артем Даренський та 17-річна Софія Голіченко проводять за тренуваннями на Льодовій арені по 4 години на день 6 днів на тиждень.

Хлопець розповідає: головна задача зараз накатати більше темпу та відпрацювати усі елементи, тому що потрібно буде робити усе в найкращій формі.

Як повідомила Софія Голіченко, окрім тренувань, пара тричі на тиждень займається хореографією і покращує свою фізичну підготовку.

«Насправді дуже відповідально представляти свою країну на Олімпійських іграх. Ми намагатимемось показати максимальний результат, але оскільки боремось не тільки ми, а й ціла команда, не усе буде залежати від нас», - говорить дівчина.

Вже 29 січня пара фігуристів разом з тренеркою Лілією Батуніною полетять до Пекіну, щоб розпочати там тренування. Самі ж зимові Олімпійські ігри розпочнуться 4 лютого, де пара виступить в командних змаганнях з короткою програмою.

Тренерка Лілія Батутіна зазначає: підготовка до Олімпіади проходить в складних умовах, адже пара тренується паралельно з іншими спортсменами, можливості тренуватись окремо немає.

«У нас взагалі ситуація у фігурному катанні сумна, у нас немає катків. Сподіваємось на те, що відбудують Метеор і нас повернуть туди, бо діти зараз не отримують ту кількість льоду, який потрібен для підготовки спортсменів», - каже тренерка.

До участі в Олімпіаді 2022 допускаються лише 10 команд з усього світу. Пари в короткій програмі змагатимуться за першу п'ятірку, ті хто до неї увійде зможуть представити свою довільну програму.

Артем та Софія ще у категорії юніорів, але вже змагатимуться з найсильнішими та найтитулованішими фігуристами світу.

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