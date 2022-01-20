Дніпрянка підкорила найвищий масив Антарктики

14 січня, дніпрянка Ірина Караган із командою дісталася найвищого гірського масиву Антарктики. 20 січня альпіністка повернулась до Дніпра та поділилась своїми враженнями про сходження з кореспондентами Суспільного.
Минулого року Ірина стала першою дніпрянкою, яка підкорила Еверест каже: сходження на Масив Вінсона відрізнялося від Евересту.
«Це був холод, бо висота не дуже велика, але холодніше ніж на Евересті. Я відчуваю себе дуже щасливою, як дитина. Зараз там літо сонечко не сідає взагалі, але все одно дуже холодно. Для мене – це подорож, як за край землі», - розповідає альпіністка.
Жінка говорить: під час сходження вона і частина її команди обпекла лице, але захиститись від цього не можуть навіть досвідчені альпіністи.
У планах Ірини завершити програму сходження на сім найвищих вершин всіх континентів Землі. Залишились Деналі у Північній Америці, Косцюшко в Автралії і Карстенс у Папуа-Новій Гвінеї.
Після мандрівки дніпрянці хочеться у тепло аби відігрітись після Антарктиди.
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