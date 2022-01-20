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У Рівному через повідомлення про "мінування" усіх шкіл евакуюють дітей та педагогів
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У Рівному через повідомлення про "мінування" усіх шкіл евакуюють дітей та педагогів

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Іван Марчук
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У Рівному через повідомлення про "мінування" усіх шкіл евакуюють дітей та педагогів Фото: Суспільне Рівне

У Рівному 20 січня надійшло повідомлення про нібито мінування усіх шкіл. Цю інформацію Суспільному підтвердив керівник управління освіти Богдан Турович.

Суспільне отримало кілька повідомлень про те, що у школах керівництво попросило дітей тимчасово вийти на вулицю.

Як розповів Богдан Турович, така інформація відповідає дійсності і станом на 14:00 із навчальних закладів евакуюють дітей із навчальних закладів, аби спеціалісти обстежили будівлі.

Як зазначила речниця поліції області Марія Юстицька, повідомлення надійшло на "електронку" ДСНС Рівненщини о 13:00. Евакуацію проводять із усіх 38 закладів.

Зазначимо, що подібна ситуація 20 січня відбувається у Вінниці. Також повідомлення про "мінування" деяких закладів отримали у Черкасах, Кривому Розі.

Інформація доповнюється...

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