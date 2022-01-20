У Рівному 20 січня надійшло повідомлення про нібито мінування усіх шкіл. Цю інформацію Суспільному підтвердив керівник управління освіти Богдан Турович.
Суспільне отримало кілька повідомлень про те, що у школах керівництво попросило дітей тимчасово вийти на вулицю.
Як розповів Богдан Турович, така інформація відповідає дійсності і станом на 14:00 із навчальних закладів евакуюють дітей із навчальних закладів, аби спеціалісти обстежили будівлі.
Як зазначила речниця поліції області Марія Юстицька, повідомлення надійшло на "електронку" ДСНС Рівненщини о 13:00. Евакуацію проводять із усіх 38 закладів.
Зазначимо, що подібна ситуація 20 січня відбувається у Вінниці. Також повідомлення про "мінування" деяких закладів отримали у Черкасах, Кривому Розі.
Інформація доповнюється...
Що відомо
- За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.
- Першого січня у столиці перевіряли всі школи на предмет замінування через анонімне повідомлення.
- 18 січня до СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки столичних шкіл, станцій метро та адмінбудівель. Того ж дня надходило повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду Києва. 19 січня правоохоронці знову отримали подібні повідомлення.
- Протягом 2021 року Служба безпеки зафіксувала більш як 1100 завідомо неправдивих повідомлень про замінування адмінбудівель та інших об’єктів на території України. При цьому від початку 2022-го правоохоронці зафіксували вже майже 200 подібних повідомлень.
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram