У Рівному 20 січня надійшло повідомлення про нібито мінування усіх шкіл. Цю інформацію Суспільному підтвердив керівник управління освіти Богдан Турович.

Суспільне отримало кілька повідомлень про те, що у школах керівництво попросило дітей тимчасово вийти на вулицю.

Як розповів Богдан Турович, така інформація відповідає дійсності і станом на 14:00 із навчальних закладів евакуюють дітей із навчальних закладів, аби спеціалісти обстежили будівлі.

Як зазначила речниця поліції області Марія Юстицька, повідомлення надійшло на "електронку" ДСНС Рівненщини о 13:00. Евакуацію проводять із усіх 38 закладів.

Зазначимо, що подібна ситуація 20 січня відбувається у Вінниці. Також повідомлення про "мінування" деяких закладів отримали у Черкасах, Кривому Розі.

Інформація доповнюється...

Що відомо

За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.

Першого січня у столиці перевіряли всі школи на предмет замінування через анонімне повідомлення.

18 січня до СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки столичних шкіл, станцій метро та адмінбудівель. Того ж дня надходило повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду Києва. 19 січня правоохоронці знову отримали подібні повідомлення.

Протягом 2021 року Служба безпеки зафіксувала більш як 1100 завідомо неправдивих повідомлень про замінування адмінбудівель та інших об’єктів на території України. При цьому від початку 2022-го правоохоронці зафіксували вже майже 200 подібних повідомлень.

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