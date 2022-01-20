Поліція перевіряє інформацію про замінування вінницьких навчальних закладів

20 січня о 10:30 на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів Вінниці. Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив речник ГУНП області Вадим Кобзар.

Усіх дітей евакуювали.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Наразі на місці працюють вибохотехніки, правоохоронці та медики.

Триває перевірка приміщень навчальних закладів та прилеглі до них території.

Інформація перевіряється.

Вадим Кобзар зазначив, що сьогодні о 7:00 ранку до поліції надійшов лист про те, що може статися вибух в приміщенні “Мегамоллу”. На той час ТРЦ не працював, а всередині перебували охоронці. Після перевірки усіх приміщень вибухотехніки не виявили нічого небезпечного.

Що відомо

За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.

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