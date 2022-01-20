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Поліція перевіряє інформацію про замінування вінницьких навчальних закладів
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Поліція перевіряє інформацію про замінування вінницьких навчальних закладів

Юлія Бараболя
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Поліція перевіряє інформацію про замінування вінницьких навчальних закладів Depositphotos

20 січня о 10:30 на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів Вінниці. Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив речник ГУНП області Вадим Кобзар.

Усіх дітей евакуювали.

Поліція перевіряє інформацію про замінування вінницьких шкілФото: Суспільне Вінниця

Поліція перевіряє інформацію про замінування вінницьких шкілФото: Суспільне Вінниця

Наразі на місці працюють вибохотехніки, правоохоронці та медики.

Триває перевірка приміщень навчальних закладів та прилеглі до них території.

Інформація перевіряється.

Вадим Кобзар зазначив, що сьогодні о 7:00 ранку до поліції надійшов лист про те, що може статися вибух в приміщенні “Мегамоллу”. На той час ТРЦ не працював, а всередині перебували охоронці. Після перевірки усіх приміщень вибухотехніки не виявили нічого небезпечного.

Що відомо

  • За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.

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