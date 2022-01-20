На Донбасі зберігається "тиша"

За добу 19 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил зберігався режим тиші. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Як розповіли у штабі ООС, станом на 7 годину ранку 20 січня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

Другу добу поспіль у районі ООС зберігається "тиша".

Оманлива тиша. На передовій бійці готуються до раптових обстрілів

Що відомо

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber