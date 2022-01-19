В рамках міжнародного фотоконкурсу Вікіпедії "Вікі любить пам'ятки" обрали найкраще фото Кіровоградської області 2021 року. Ним стала панорамна фотографія Олександрійського театру Кіровоградської області фотографа Віталія Попкова, розповів автор Суспільному.

"Цікаве зимове фото, і якість пристойна, хоч і сніг йде", — сказала членкиня журі та архітекторка Надія Лиштва.

Фото: фейсбук-сторінка Віталія Попкова Олександрійський театр, 2021 рік

Житель Олександрії та фотограф Віталій Попков понад 30 років фотографує людей, будівлі та природу рідного міста. Світлину театру зробив у 2021 році під час фотопрогулянки. "У той день була гарна зимова погода, йшов сніг. Моя прогулянка була більше двох годин. Я знімав не тільки театр, а й інші локації".

Окрім Кіровоградщини, в рамках конкурсу фотограф надіслав свої світлини з Львівської і Черкаської областей та республіки Крим. "У Львові я зробив панорамну світлина з ратуші, у Черкасах – Софіївського парку, а у Севастополі – Херсонесу". Нині найкращу світлину року з цих регіонів продовжують обирати.

Протягом конкурсного періоду 2021 року 28 учасників з Кіровоградщини завантажили 398 фото 163 об’єктів. Світлини 48 об’єктів області завантажили на конкурс цього року вперше.

Після того, як визначать фотографії переможців у регіонах, члени журі оберуть десять світлин, які будуть брати участь у міжнародному конкурсі, сказав Віталій Попков.

Що відомо про Олександрійський театр

Театр в Олександрії з’явився у 1880-х роках. Спочатку це було погано пристосоване складське приміщення. Пізніше театр придбав купець Чибісов, який у 1902 році його реконструював.

Під час перебудови врахували досягнення вітчизняного та закордонного будівництва театрів. Стіни були з порожнистої цегли, підлога та стеля мали визначений кут нахилу до стін, а кути самих стін заокруглені – усе це створювало хорошу акустику. Була розширена сцена, провели електрику, добудоване фойє. Зараз будівля є Міським палацом культури.

Що відомо

У 2020 році перемогла світлина фрагменту стелі зали Великої хоральної синагоги у Кропивницькому автора Сергія Жолонка.

Фото: Сергій Жолонко Фотографія фрагменту стелі зали Великої хоральної синагоги у Кропивницькому

У попередні роки у Кіровоградській області переможцями були світлини водяного млина у селі Луполове, Вознесенського собору у Бобринці, волосного правління у селі Новоукраїнка. Також пам’ятки з Кропивницького — особняк Барського, будинок Якова Паученка, колишній Пасажу та Жіноча гімназія.

Міжнародний фотоконкурс "Вікі любить пам'ятки" в Україні проводять вдесяте. Мета проєкту – зібрати світлини всіх пам'яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. Автори прагнуть привернути увагу до стану збереженості об'єктів нерухомої спадщини України та представити їхню неповторність та різноманіття в онлайн-енциклопедії світу.

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!