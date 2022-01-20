Жителі Кіровоградської області знімають та викладають в соціальні мережі відео, на яких вони читають поезію Євгена Маланюка. Роблять це в рамках акції, організованої обласною бібліотекою імені Дмитра Чижевського до 125-річчя поета. Про це Суспільному розповіла працівниця книгозбірні Лариса Семенова.

Для участі в акції потрібно зняти власне відео, використовуючи поезію чи фрагмент твору Євгена Маланюка, викласти відео з хештегом #ЄвгенМаланюк125 на своїй сторінці у соціальних мережах Facebook, Instagram чи Telegram або надіслати на електронну адресу бібліотеки. Відео, зі слів Лариси Семенової, відео можна відзняти у бібліотеці – у відділі обслуговування користувачів.

Коротка біографія Євгена Маланюка

Євген Филимонович Маланюк народився 20 січня (за старим стилем) 1897 року в сучасному Новоархангельську Голованівського району Кіровоградської області.

З 1906 по 1914 рік навчався в Єлисаветградській реальній гімназії.

1914 року вступив до Петербурзького політехнічного інституту, який не закінчив через початок Першої світової війни. Маланюка мобілізували до Армії Української Народної Республіки. У роки війни закінчив Київську військову школу, служив офіцером у царській армії. Після поразки УНР назавжди виїхав з України.

1920 року опублікували його перший вірш.

Потрапивши у табір у польському Каліші, зосередився на поезії.

Восени 1923 року переїхав до Чехословаччини, де став лідером ”Празької школи поетів” – об’єднання українських поетів, які виїхали з країни після встановлення на її території радянської влади.

1924 року закінчив Подєбрадську академію, отримав диплом інженера, працював за фахом у Польщі.

У 1925році у Подєбрадах (Чехословаччина) вийшла поетична збірка Євгена Маланюка ”Стилет і стилос”, у 1926-му у Гамбурзі вийшла книжка ”Гербарій”.

1929 року Маланюк очолив у Варшаві літературне угруповання ”Танк”.

Протягом 1930-1939 pоків у Парижі та Львові виходили збірки ”Земля й залізо”, ”Земна мадонна”, ”Перстень Полікрата”.

У 1945 році Маланюк опинився в Західній Німеччині, де став членом Мистецького українського руху.

1949 року переїхав до Сполучених Штатів Америки, де прожив до самої смерті.

У 1951-1966 pоках вийшли його збірки ”Влада”, ”Поезії в одному томі”, ”Остання весна”, ”Серпень”, поема ”П’ята симфонія”, два томи есеїстики: ”Книги спостережень”.

У 1958 році Євген Маланюк став почесним головою об’єднання українських письменників ”Слово”.

16 лютого 1968 року письменник помер у передмісті Нью-Йорка.

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