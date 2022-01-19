logo logo
На Дніпропетровщині за добу підтвердили понад 400 нових випадків коронавірусу, 19 людей померли
КАРАНТИНКОРОНАВІРУСРегіони

На Дніпропетровщині за добу підтвердили понад 400 нових випадків коронавірусу, 19 людей померли

Офiцiйно
Ірина Руденко
·
На Дніпропетровщині за добу підтвердили понад 400 нових випадків коронавірусу, 19 людей померли Фото: АР

За минулу добу, 18 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 414 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 19 людей. Ще 135 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 245 937 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 233 482 мешканці області. Померли 9058 людей.

Що відомо

- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

- Міністерство охорони здоров’я скасувало вимогу наявності всіх обов’язкових щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19. Для вакцинації дітей 12-17 років батькам достатньо звернутися до будь-якого пункту вакцинації.

- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

Читайте також

- В Україні зафіксовано майже 13 тисяч хворих на COVID-19. Найбільший показник від початку року

- У чотирьох областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки — МОЗ

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди