Протягом 17 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 1601 людину, другу дозу отримали – 2129. На Луганщині першою дозою вакцинували 615, другою – 566. Про це повідомляє сайт вакцинації від COVID-19.

Загалом в Донецькій області 2 дози щеплення мають 585 877 людей, першою дозою вакциновані 632 563 людей. У Луганській області 2 дози щеплення мають 258 592 людини, першою дозою вакциновані 267 934.

У Донецькій області за добу коронавірус виявили у ще 365 хворих. У Луганській області за добу COVID-19 підтвердили ще у 207 хворого.

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Станом на 18 січня від початку пандемії в Донецькій області COVID-19 підтверджено 171 099 хворого, з них 163 568 одужали, 5234 померло з них за добу – 9. У Луганській області коронавірус підтверджено 60 958 хворих, з них 57 473 одужали, 2243 померло з них за добу – 8.

Протягом останньої доби в Україні коронавірус підтвердили у 8 558 хворих(з них дітей – 811, медпрацівників – 304).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Що відомо

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія COVID-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року

МОЗ розповіло про те, якими можуть побічні ефекти вакцинації проти COVID-19 і в яких випадках слід звертатися за допомогою лікаря.

З питаннями щодо охорони здоров'я можна звертатись за телефонами:

- "гаряча лінія" Міністерства охорони здоров'я - 0 800 505 201

- "гаряча лінія" Донецької облдержадміністрації - 0 800 408 91

- "гаряча лінія" Луганської облдержадміністрації - 0800 505 107

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