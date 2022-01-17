Британія надасть Україні оборонне озброєння через загрозу з боку РФ

Велика Британія вирішила надати Україні оборонне озброєння на тлі посилення загрози з боку Росії.

Про це під час слухань у парламенті країни заявив міністр оборони Бен Воллес, передає Reuters.

"Ми виріщили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони", — заявив Воллес.

Він наголосив, що запропонована допомога не є "стратегічною зброєю" і не становить загрози для Росії.

"Їх слід використовувати для самооборони", — наголосив міністр.

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