У столиці італійського регіону Сицилія Палермо правоохоронці арештували 58-річну медсестру, яка зробила двом активістам-антивакцинаторам несправжнє щеплення проти коронавірусу — так вони змогли отримати сертифікат, необхідний для відвідування громадських закладів.

Про це повідомляє RAI.

Поліція оприлюднила відео фейкової вакцинації, на якому видно, як медсестра спершу наповнює шприц вакциною проти коронавірусу, потім виприскує її в серветку, а далі — робить вигляд, наче щеплює двох людей. Таким чином, вони мали право на отримання COVID-сертифікату.

Медсестру арештували за звинуваченнями в підробці документів і розкраданні майна, а також пару антивакцинаторів, яким вона зробила "щеплення".

Це не перший за останні дні випадок, коли поліція Італії викривала медиків на "фейкових" COVID-щепленнях. Приміром, 12 січня правоохоронці в місті Анкона регіону Марке арештували медсестру, яка підробила вакцинацію не менш як 45 людям.

А в грудні 2021 року в тій же лікарні в Палермо, де працювала арештована медсестра, викрили іншого медпрацівника, який допоміг оформити сертифікати про COVID-вакцинацію кільком десяткам людей.

В Італії антивакцинатори платять часом до 300 євро для фейкового щеплення проти коронавірусу, щоб мати змогу отримати "зелену перепустку" — COVID-сертифікат, який з 10 січня став обов’язковим для відвідування більшості громадських місць.

Через поширення штаму "Омікрон" в Італії в останні тижні зросла кількість інфікованих коронавірусом. Станом на 16 січня понад 8,7 мільйона італійців хворіли чи хворіють на COVID-19, з них 141 тисяча померли. Водночас понад 76% людей повністю вакцинувалися.

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