МОН хоче, щоб діти могли використати гроші за "єПідтримки" на позашкільну освіту

Міністерство освіти і науки пропонує надати можливість дітям 14-18 років використати гроші, отримані за програмою "єПідтримка" на позашкільну освіту.
“Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років”, — повідомили у пресслужбі Офісу президента за результатами селекторної наради.
Також уряд повідомив, що найближчим часом планується затвердити порядок використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими особами, старшими за 60 років.
Що відомо
- Станом на 15 січня українці витратили понад 1,3 мільярда гривень, отриманих у рамках програми "єПідтримка", спрямованої на заохочення до щеплення проти коронавірусу.
- 15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.
- Держава виділить близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.
- Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім
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