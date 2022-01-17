МОН хоче, щоб діти могли використати гроші за "єПідтримки" на позашкільну освіту

Міністерство освіти і науки пропонує надати можливість дітям 14-18 років використати гроші, отримані за програмою "єПідтримка" на позашкільну освіту.

“Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років”, — повідомили у пресслужбі Офісу президента за результатами селекторної наради.

Також уряд повідомив, що найближчим часом планується затвердити порядок використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими особами, старшими за 60 років.

Що відомо

Станом на 15 січня українці витратили понад 1,3 мільярда гривень, отриманих у рамках програми "єПідтримка", спрямованої на заохочення до щеплення проти коронавірусу.

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділить близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім

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