Чого очікувати від візиту очільниці МЗС Німеччини до Києва. Прогноз експертки

17 січня до Києва із першим візитом на цій посаді прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та очільником МЗС України Дмитром Кулебою. 18 січня Бербок полетить до Москви, де проведе зустріч зі своїм російським колегою. Виконавча директорка Інституту безпеки Східної Європи Юлія Осмоловська в ефірі Українського радіо спрогнозувала, як цей візит може вплинути на подальші зусилля Німеччини щодо протидії російській агресії.

Про візит Бербок до Києва та Москви

Як зазначила Осмоловська, цей візит є своєчасним, особливо у контексті того, що наступним пунктом подорожі Бербок буде Російська Федерація.

"У переговорах дуже важливо, коли є можливість дати уявлення про те, що відбувається, об'єктивну інформацію і позицію української сторони перед переговорами з Російською Федерацією для того, щоб пані Бербок могла мати більш об'єктивну картину", — пояснила вона.

Експертка переконана, що російська сторона намагатиметься висвітлювати ситуацію у свій спосіб, через що переговори міністерки з українською стороною перед візитом до РФ є дуже важливими.

"Крім того, дуже важливо, що візит відбувається вперше в якості пані Бербок цій посаді, і є можливість обговорити з українською стороною різний спектр двосторонніх відносин і взаємодії України з Європейським Союзом, і, зокрема, ролі Німеччини, енергетичне співробітництво", — додала Осмоловська.

За її словами, Бербок неодноразово заявляла про неприпустимість використання "Північного потоку-2" як енергетичної зброї Росії, і продовжує говорити про це.

"І питання, в який спосіб Німеччина буде намагатися якраз утримати цей баланс для того, щоб "Північний потік-2" не став такою зброєю в руках Росії", — зауважила експертка.

Осмоловська нагадала, що нині сертифікація газогону відкладена через невідповідність законодавству Європейського Союзу.

"Тому дуже багато питань на порядку денному, в яких українській стороні дуже важливо провести персональні зустрічі з пані Бербок", — наголосила вона.

За словами експертки, також важливим елементом дипломатії є встановлення персональної комунікації.

"Бербок буде грати серйозну роль у зовнішній політиці Німеччини, тому дуже важливо, щоб встановилися персональні контакти з нашим міністром закордонних справ і нашим президентом. Тобто з усіх позицій на сьогоднішні цей візит є слушний у часі та важливий, і я розраховую, що українська сторона буде до нього непогано підготовлена", — підкреслила Осмоловська.

Про постачання зброї Україні та "Північний потік-2"

На думку експертки, не слід чекати на радикальні заяви щодо зміни позиції німецької сторони щодо цих питань.

"Ці питання мають системний характер і причини позиції Німеччини, скоріше, ґрунтуються у внутрішній політичній спадщині самої країни, ніж у небажанні допомагати Україні, зокрема щодо надання Україні зброї. Це все ж таки прив'язано до болісної спадщини Другої світової війни і ролі Німеччини у цьому, тому багато німців намагаються тримати більш пацифістську позицію неучасті Німеччини в збройних конфліктах".

Водночас Осмоловська звернула увагу на певні ознаки того, що новий уряд може мати дещо відмінну позицію від попереднього, і більше віддзеркалювати інтереси України, зокрема у питанні надання Україні зброї.

"Вже лунали заяви окремих німецьких політиків під час дебатів у Бундестазі із закликами переглянути позицію Німеччини та розглядати можливість надання Україні зброї. Ці заклики лунали насамперед від представників партії Бербок, тому цей візит — це слушна нагода більш аргументовано пояснити позицію української сторони, чому ми вважаємо, що це буде правильне рішення", — пояснила експертка.

Крім того, в самому уряді Німеччини так само лунали суперечливі заяви щодо цих питань, зауважила вона.

"Міністерка оборони Німеччини заявляла про те, що не потрібно поєднувати питання "Північного потоку-2" і питання російської агресії в Україні і того конфлікту, який зараз відбувається між Росією та Україною", — підкреслила Осмоловська.

За її словами, у Бербок дещо інша позиція із цього питання.

"Якщо, починаючи свою роботу на цій посаді, вона говорила про те, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований через невідповідність законодавству Європейського Союзу, то зараз у її заявах починає лунати теза про те, що Росія використовує "Північний потік-2" як енергетичну зброю проти України, чого не можна допустити", — додала експертка.

Відтак Юлія Осмоловська впевнена, що така трансформація позиції буде ще відбуватися, але при цьому багато залежатиме від того, наскільки аргументовано українська сторона зможе представити свою позицію.

Що відомо

Раніше Анналена Бербок заявила, що у столицях України та Росії Бербок хоче з'ясувати, наскільки сторони готові до дипломатичного врегулювання конфлікту. У Києві вона обговорюватиме ініціативи з модернізації сталої української енергетики, розвиток ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту, повідомляють на сайті МЗС Німеччини.

5 січня Бербок відвідала Вашингтон, де провела переговори з американськими політиками. Однією з тем перемовин стала російська агресія проти України.

Німецьке видання Bild повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір до кінця січня провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу розмову в статусі німецького лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Шольц висловив занепокоєння з приводу нарощуванням російських військ біля українського кордону й закликав до деескалації.

15 грудня президент Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, можливе членство України в НАТО.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

У грудні віце-канцлер, міністр економіки та енергетики в новому уряді Німеччини Роберт Габен заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою.

У кінці грудня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Британії провели телефонну розмову та скоординували позиції в питання протидії подальшій російській агресії проти України.

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