Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав владу Німеччини переглянути позицію щодо надання Україні оборонної зброї на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, це питання було центром його розмови з державним міністром МЗС Німеччини Тобіасом Лінднером.

"Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози вторгнення", — зазначив Мельник.

З аналогічним закликом він звернувся до очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок напередодні її візиту до Києва та Москви, передає німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, відмова німецького уряду від постачання Україні зброї "дуже розчаровує та засмучує".

"Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини щодо того, хто справжній товариш", — сказав Мельник.

Він зазначив, в Україні знають, що коаліційна угода між СДПН, "зеленими" та СвДП не дозволяє постачати зброю в кризові регіони, але вона "не є Біблією".

"І зараз світ стоїть перед найбільшою небезпекою величезної війни посеред Європи, найгіршої з 1945 року. Державності України загрожує президент РФ Володимир Путін. Українці мають право на самооборону", — наголосив посол.

Він додав, що у кримінальному законодавстві Німеччини є склад злочину за "ненадання допомоги" та закликав уряд Німеччини терміново допомогти Україні необхідною оборонною зброєю.

Що відомо

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок має 17 січня зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським та головою українського МЗС Дмитром Кулебою. Наступного дня у неї запланована зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

На початку червня 2021 року тодішній міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відхилив запит президента Володимира Зеленського на постачання зброї в Україну. До цього посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в Бундестазі позитивно відреагували на можливість надання українській державі летальної зброї.

10 січня 2021 року посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина має надати Україні військову допомогу для захисту Росії.

Згідно з даними групи незалежних російських розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), Росія перекидає "Іскандери" з Далекого Сходу, ймовірно, у бік України.

На початку листопада 2021 року американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію.

21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

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