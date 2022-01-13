Голова Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном роботу "Нормандської четвірки" й безпекову ситуацію навколо України. Про це посадовець повідомив у Twitter.

“Продовжили регулярний діалог з з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи формату #N4. Цінуємо незмінну підтримку”, — написав Єрмак.

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