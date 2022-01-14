ВООЗ дала дозвіл на лікування СOVID-19 ще двома препаратами

Всесвітня організація з охорони здоров’я додала до списку препаратів, якими можна лікувати коронавірус, ще два препарати.

Згідно нових рекомендацій, опублікованих у British Medical Journal, людям з важким перебігом хвороби рекомендується застосовувати препарат "Баріцитиніб". За даними ВООЗ, він знижує потребу у штучній вентиляції легень та підвищує шанси людини вижити.

Інший запропонований препарат "Сотровімаб" рекомендовано людям, які мають середню тяжкість перебігу хвороби одночасно з високим ризиком ускладнень.

Водночас наразі у ВООЗ зазначили, що ефективність цих ліків проти нового штаму "Омікрон" поки що не встановлена.

Що відомо

За добу 13 січня в Україні виявили 10 476 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241). Летальних випадків – 140.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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