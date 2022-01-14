ВООЗ дала дозвіл на лікування СOVID-19 ще двома препаратами

Всесвітня організація з охорони здоров’я додала до списку препаратів, якими можна лікувати коронавірус, ще два препарати.
Згідно нових рекомендацій, опублікованих у British Medical Journal, людям з важким перебігом хвороби рекомендується застосовувати препарат "Баріцитиніб". За даними ВООЗ, він знижує потребу у штучній вентиляції легень та підвищує шанси людини вижити.
Інший запропонований препарат "Сотровімаб" рекомендовано людям, які мають середню тяжкість перебігу хвороби одночасно з високим ризиком ускладнень.
Водночас наразі у ВООЗ зазначили, що ефективність цих ліків проти нового штаму "Омікрон" поки що не встановлена.
Що відомо
- За добу 13 січня в Україні виявили 10 476 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241). Летальних випадків – 140.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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