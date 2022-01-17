У Таїланді зареєстровані перші дві смерті через "Омікрон"

Таїланд повідомив про перші два смертельні випадки, обумовлені штамом COVID-19 "Омікрон", серед людей із наявними супутніми хворобами.

Як зазначає The Thaiger, обидві померлі були жінками похилого віку із супутніми захворюваннями, які інфікувалися від членів своїх родин.

Інформація про перший смертельний випадок з’явилася 16 січня, повідомляє Reuters. Жертвою хвороби стала 86-річна жінка, яка мешкала у провінції Сонгхла на півдні країни.

"Жінка була прикута до ліжка і страждала на хворобу Альцгеймера", — заявив представник міністерства охорони здоров'я Рунгруенг Кітфаті.

Про другий випадок стало відомо 17 січня. Хвороба призвела до смерті 84-річної мешканки провінції Удонтхані із термінальною стадією раку легенів.

Після того, як 15 січня у жінки підтвердився COVID-19, вона перебувала вдома на самоізоляції. Зрештою її симптоми погіршились, і 15 січня пацієнтка померла.

За даними Міністерства охорони здоров’я Таїланду, у країні зареєстровано вже понад 10 тисяч випадків COVID-19, спричинених штамом "Омікрон".

Що відомо

10 січня у Польщі на території Малопольського воєводства були зафіксовані перші два смертельні випадки, спричинені штамом "Омікрон".

21 грудня у США медики зареєстрували першу смерть через "Омікрон".

У грудні 2021 року у Великій Британії зафіксували перший смертельний випадок від штаму COVID-19 "Омікрон". Після цього прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у зверненні до нації заявив, що у всіх жителів країни у віці 18 років і старше буде можливість отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19 до кінця року.

прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у зверненні до нації заявив, що у всіх жителів країни у віці 18 років і старше буде можливість отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19 до кінця року. Про новий штам COVID-19 "Омікрон", який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шипоподібному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.

Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".

За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.

11 січня у ВООЗ заявили, що протягом найближчих 6-8 тижнів більш як 50% населення Європи можуть інфікуватися штамом COVID-19 "Омікрон", якщо зберігатиметься поточний рівень поширення хвороби.

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