У ніч з 13 на 14 січня сталася глобальна атака на низку українських урядових сайтів. Не працювали сайт Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства енергетики України, Міністерства агрополітики та продовольства України та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщене стороннє повідомлення. Українське радіо поспілкувалося з Ігорем Солов’єм, керівником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та з’ясувало, що відомо про цю кібератаку.

Про можливу причетність Росії

За словами керівника Центру стратегічних комунікацій, кібератаки на українські урядові сайти слід розглядати в контексті подій в світі, зокрема переговорів, які наразі відбуваються довкола ситуації на українських кордонах та безпекової ситуації в Європі.

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"Отримавши поразку в цих перемовинах, росіяни відновили засоби психологічного тиску на Україну, широкомасштабні навчання військові навчання біля кордонів України. А кібератака, що відбулася, також є частиною цього морально-психологічного тиску на Україну", — розповів Ігор Соловей.

Чи кібератака була очікуваною для спецслужб

"Можна було спрогнозувати будь-які негативні та неконструктивні дії зі сторони РФ. Від 2014 року Україна перебуває з Росією у стані війни. А від ворога можна очікувати будь-чого", — наголосив Соловей.

Про безпеку персональних даних

Згідно з офіційною інформацією, жодних витоків персональних даних громадян України не сталося, попри те, що відповідні заяви звучали з боку хакерів.

Він наголошує, що метою атаки був морально-психологічний тиск на суспільство.

"Тому варто звернутися до українських громадян і наголосити на тому, що потрібно зберігати спокій. Такий психологічний тиск зі сторони ворога буде продовжуватися й надалі. Росія не зупинятиметься у своєму прагненні збурити суспільство і максимально впровадити свої політичні, стратегічні і зовнішньополітичні інтереси", — каже Ігор Соловей.

Про повідомлення, розміщене на головних сторінках атакованих сайтів

На сторінках атакованих сайтів було розміщене повідомлення українською, російською та польською мовами, яке повідомляло користувачів про те, що їхні персональні дані були завантажені до публічної мережі. Там також вказувалося, що атака нібито здійснена як покарання через події минулого — Волинської трагедії, діяльності ОУН та УПА тощо.

"Цей напис вкотре підтверджує, що діють спецслужби, які намагаються приховати своє справжнє обличчя і перекласти відповідальність на нашого найближчого сусіда", —каже Ігор Соловей.

Він нагадує, що подібні речі відбувалися і раніше та, імовірно, продовжаться у майбутньому.

"Проаналізувавши текст та поспілкувавшись із польськими колегами, ми дізналися, що хоч текст, написаний польською, без граматичних помилок, усе ж відчутно, що писав його не носій мови. Текст писав іноземець", — зауважив Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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