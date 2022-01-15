Очільник Мінцифри назвав мету кібератак на державні сайти

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що метою масштабної кібератаки на Україну могло бути отримання доступу до адмінправ компанії, яка адмініструє державні сайти.

Про це він повідомив у Facebook.

За його даними, загалом кібератаки зазнали 70 сайтів державних органів, 10 з яких піддалися вторгненню, але їх контент не був змінений. Федоров зазначив, що більшість сайтів уже відновлені та працюють стабільно. При цьому витоку персональних даних не сталося, оскільки це не реєстри.

"На вимогу СБУ та Держспецзв'язку портал Дія було відключено, щоб локалізувати радіус удару. Застосунок Дія працював і працює стабільно", — написав очільник Мінцифри.

Він переконаний, що йдеться про "явну активізацію кіберфронту", і додав, що команда міністерства частково перекине сили з розвитку держпослуг на допомогу відповідальним органам для побудови системи кібербезпеки.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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