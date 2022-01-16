За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки переконані, за кібератакою на українські сайти органів державної влади стоїть Росія. Але Міністерство цифрової трансформації закликало українців не піддаватися паніці.

Про це відомство повідомило у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що Держспецзв'язку разом із СБУ та Кіберполіцією продовжують розслідувати кібератаку, що відбулася у ніч на 14 січня. У Мінцифри наголосили, що Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах.

"Її ціль — не тільки залякати суспільство, а дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців", — йдеться у повідомленні.

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У міністерстві закликали українців не піддаватися паніці та запевнили, що усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. Там додали, що оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є "аферою".

"Шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", — кажуть у Мінцифри.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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