До ранку в Олександрії усунули наслідки вітру – начальник управління ЖКГ

В ніч з 14 на 15 січня в місті Олександрія Кіровоградської області усували наслідки вітру – прибрали повалену новорічну ялинку, дерева та відновили електропостачання. Про це Суспільному розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Михайло Сулятицький. З його слів, задіяли працівників трьох комунальних підприємств, до ранку наслідки вітру усунули.

Михайло Сулятицький розповів, що ввечері 14 січня вітер сягав швидкості 27 метрів за секунду (97,2 кілометрів за годину), йшов дрібний дощ, який ускладнював роботу комунальних служб.

Повалена ялинка

За словами начальника управління житлово-комунального господарства, пошкодило центральну трубу ялинки, внаслідок чого та впала: ”Ялинку склало, фактично, навпіл. До ранку працівники комунальних служб її прибрали”.

Читайте також: Новорічні ялинки через вітер попадали на Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині

Повалені дерева, обірвані дроти

”На території міської громади повалило дерева, з дахів будинків позривало ”коньки”. На тлі поваленої ялинки – це невелика шкода. Комунальники до ранку все це усунули, ніхто з містян не травмувався”, – сказав Михайло Сулятицький.

До робіт людей залучали додатково, тих, хто був на чергуванні, не вистачало: ”Залучали електриків зі ”Світлоцентра”, бо дроти пообривало, все оперативно зробили. Дерева прибирали працівники підприємств ”Чисте місто” і ”Зеленгосп”. Зранку містяни дискомфорту не відчули”.

Що відомо

За інформацією речниці служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області Оксани Мачак, на 9:00 15 січня до рятувальників по допомогу в усуненні наслідків вітру не зверталися в жодній громаді регіону.

За інформацією, опублікованою на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, на 7:00 15 січня, знестумленими були 11 населених пунктів Кіровоградської області. Відновлювали електропостачання бригади обленерго.

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!