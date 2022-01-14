У центрі Олександрії впала ялинка

У місті Олександрія Кіровоградської області вітер повалив ялинку, яка стояла на центральній площі. Момент падіння зафіксували очевидці.

Це сталось близько 22:00.

фото: Юрий Кузнецов

"На площі вітром знесло міську ялинку. Слава Богу, люди не постраждали", – написав у Фейсбук Сергій Гриценко.

Ялинку на Соборній площі Олександрії відкрили 19 грудня, почали встановлювати 7 грудня.

фото: Труха Комунальні служби приїхали прибирати ялинку

Вдень 14 січня в Кіровоградській області був вітер 15-20 м/с, місцями до 25-27.

фото: Юрий Кузнецов

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