У центрі Олександрії впала ялинка

У місті Олександрія Кіровоградської області вітер повалив ялинку, яка стояла на центральній площі. Момент падіння зафіксували очевидці.
Це сталось близько 22:00.
фото: Юрий Кузнецов
"На площі вітром знесло міську ялинку. Слава Богу, люди не постраждали", – написав у Фейсбук Сергій Гриценко.
Ялинку на Соборній площі Олександрії відкрили 19 грудня, почали встановлювати 7 грудня.
фото: Труха
Вдень 14 січня в Кіровоградській області був вітер 15-20 м/с, місцями до 25-27.
фото: Юрий Кузнецов
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм