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У центрі Олександрії впала ялинка
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У центрі Олександрії впала ялинка

Ірина Куницька
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У центрі Олександрії впала ялинка фото:Сергій Гриценко

У місті Олександрія Кіровоградської області вітер повалив ялинку, яка стояла на центральній площі. Момент падіння зафіксували очевидці.

Це сталось близько 22:00.

У центрі Олександрії впала ялинкафото: Юрий Кузнецов

"На площі вітром знесло міську ялинку. Слава Богу, люди не постраждали", – написав у Фейсбук Сергій Гриценко.

Ялинку на Соборній площі Олександрії відкрили 19 грудня, почали встановлювати 7 грудня.

В Олександрії в центрі міста впала ялинкафото: Труха

Комунальні служби приїхали прибирати ялинку

Вдень 14 січня в Кіровоградській області був вітер 15-20 м/с, місцями до 25-27.

У центрі Олександрії впала ялинкафото: Юрий Кузнецов

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