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У Коропі, Носівці та Бобровиці через негоду впали новорічні ялинки
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У Коропі, Носівці та Бобровиці через негоду впали новорічні ялинки

Доповнено
Тетяна Крижева
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У Коропі, Носівці та Бобровиці через негоду впали новорічні ялинки ФОТО: Фейсбук

У Носівці від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Про це Суспільному повідомив міський голова Володимир Ігнатченко.

Встановлювати ялинку назад вже не будуть, її розберуть. Іграшки, які вцілили, будуть використовувати надалі, сподіваються, що збитків не буде, але поки про це говорити рано, сказав Володимир Ігнатченко.

У Коропі та Носівці через негоду впали новорічні ялинкиФОТО: Фейсбук

Ялинка в Носівці, що впала через негоду

Впала ялинка і в центрі Коропа. Працівники міської ради вийшли позбирали іграшки, кажуть, жодна не розбилася.

У Коропі та Носівці через негоду впали новорічні ялинкиФОТО: Фейсбук

Ялинка в Коропі, що впала через негоду

Гірлянду також все скрутили, зараз кран прибирає гілки дерева, ставити назад її вже не будуть. Про це Суспільному розповіла заступниця міського голови Коропа Юлія Басанець.

Під час падінь дерев ніхто не постраждав.

Як повідомили суспільному місцеві жителі, ялинка впала і в Бобровиці.

У Коропі, Носівці та Бобровиці через негоду впали новорічні ялинкиФОТО: Volodymyr Dvornyk

Ялинка в Бобровиці, що впала через негоду

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