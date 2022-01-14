У Коропі, Носівці та Бобровиці через негоду впали новорічні ялинки

У Носівці від сильних поривів вітру впала ялинка у центрі міста. Про це Суспільному повідомив міський голова Володимир Ігнатченко.

Встановлювати ялинку назад вже не будуть, її розберуть. Іграшки, які вцілили, будуть використовувати надалі, сподіваються, що збитків не буде, але поки про це говорити рано, сказав Володимир Ігнатченко.

ФОТО: Фейсбук Ялинка в Носівці, що впала через негоду

Впала ялинка і в центрі Коропа. Працівники міської ради вийшли позбирали іграшки, кажуть, жодна не розбилася.

ФОТО: Фейсбук Ялинка в Коропі, що впала через негоду

Гірлянду також все скрутили, зараз кран прибирає гілки дерева, ставити назад її вже не будуть. Про це Суспільному розповіла заступниця міського голови Коропа Юлія Басанець.

Під час падінь дерев ніхто не постраждав.

Як повідомили суспільному місцеві жителі, ялинка впала і в Бобровиці.

ФОТО: Volodymyr Dvornyk Ялинка в Бобровиці, що впала через негоду

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