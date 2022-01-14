На Сумщині 14 січня сильним вітром позносило центральні новорічні ялинки у Кролевці та Білопіллі. Про Кролевецьку ялинку стало відомо з камер спостереження на площі Свободи, фото Білопільської ялинки з'явилось у користувачів соцмереж.
На сторінці Кролевецької міськради повідомляють, попри те, що у Кролевці дерево закріпили шістьма тросами це не допомогло. Також на камерах спостереження видно, що ялинку охороняє поліція.
У Білопіллі ялинка впала, але продовжує світитися. Фото опублікували у місцевій групі на Фейсбук.
Фото: Білопілля City
Що відомо
- У Сумській області у понад 30 населених пунктах ліквідовують аварійні відключення електроенергії. Все через шквальний вітер.
- У Коропі, Носівці та Бобровиці через негоду впали новорічні ялинки.