Новорічну ялинку, яка впала на Полтавщині, демонтують

У місті Лубни Полтавської області вітер повалив верхівку новорічної ялинки, яка стояла на центральній площі. Нині її демонтують, повідомив Суспільному перший заступник Лубенського міського голови Олег Соболєв.

Подія сталася 14 січня близько 18:00 на майдані Володимирському. Унаслідок шквального вітру верхівка ялинка, яка стояла в центрі Лубен, впала, сказав Олег Соболєв.

«Після того, як це сталося, ми вимкнули живлення для ілюмінації. На щастя, ніхто з людей не постраждав»,- додав Соболєв.

За його словами, нині працівники комунальних служб демонтують ялинку.

Що відомо:

Ялинка у Лубнах складалася з металевого каркасу на якому були закріплені живі ялинки. Її відкрили 19 грудня 2021-го року.

За даними на порталі публічних закупівель «Prozorro», монтаж новорічної ялинки обійшовся у понад 104 тисячі гривень. Згідно з тендерною документацією, висота ялинки понад 20 метрів. На дереві передбачено 200 іграшок.

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