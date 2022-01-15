На Рівненщині за минулу добу, 14 січня, лабораторно підтвердили 347 нових випадків інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб при ОДА зранку 15 січня. Від ускладнень померли троє хворих.

Протягом доби зробили 994 ПЛР і 120 ІФА досліджень, 383 швидких тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 85 років:

Рівненський район – 258 (м. Рівне – 113);

– 258 (м. Рівне – 113); Дубенський район – 38 (м. Дубно – 16);

– 38 (м. Дубно – 16); Сарненський район – 29 (м. Сарни – 0);

– 29 (м. Сарни – 0); Вараський район – 22 (м. Вараш – 11).

За добу одужали 97 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 125 333 людей (3 551 283 – в Україні).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 312 смертей від ускладнень хвороби (98 068 – в Україні). За минулу добу померли: 54-річна жителька с. Бутейки, 70 та 81-річні жителі м. Здолбунів. У січні від ускладнень померли 42 людини.

Станом на 15 січня, за офіційними даними, в області є 2 061 людина з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 20,8%, днем раніше вона становила 22%.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347.

В Україні за добу підтвердили 10 569 нових випадків COVID-19, 127 людей померли.

За даними РНБО, станом на 14 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 383 409 людей, це 33,52% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 382 719 людей, це 33,46%. Бустерну дозу отримали майже півтори тисячі людей.

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