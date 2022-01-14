Кожна десята людина, хвора на COVID-19, навіть після 10-денної самоізоляції може заразити коронавірусом інших. У декого вірус може зберігатися в організмі ще більше — до 68 днів. Про це йдеться в дослідженні в науковому виданні International Journal of Infectious Diseases, повідомляє пресслужба Ексетерського університету (Англія).

У дослідженні взяли участь 176 жителів Ексетера, в яких був підтверджений COVID-19. Науковці перевіряли динаміку їхньої захворюваності за допомогою спеціального тесту, який виявляє вірус в організмі лише тоді, коли той є активним і може потенційно призвести до інфікування інших людей.

З’ясувалося, що в 13% учасників дослідження концентрація коронавірусу в організмі все ще становила небезпеку для оточення і після 10 днів самоізоляції — саме такий період наразі рекомендують у Великій Британії для невакцинованих громадян, в яких підтвердився COVID-19.

"Хоч це порівняно невелике дослідження, його результати вказують на те, що коронавірус може бути потенційно заразним і через 10 днів, що загрожує подальшому його поширенню. Крім того, люди (в яких коронавірус був активним після 10 днів — ред.) не виявляли явно незвичних симптомів. Це означає, що ми не зможемо передбачити, кими вони будуть", — зауважує Лорна Гаррієс із Медичної школи Ексетерського університету, яка рецензувала дослідження.

Провідний автор дослідження, науковець Медичної школи Ексетерського університету Мерлін Дейвіс, пояснює: результати вказують, що в деяких випадках, особливо коли йдеться про людей із груп ризику, правила самоізоляції та інші COVID-обмеження варто переглянути. Він із колегами планує розширити вибірку учасників і підтвердити свої результати.

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