У перші п’ять хвилин перебування в повітрі частинки коронавірусу стають набагато менш заразними, а через 20 хвилин — втрачають 90% своєї здатності інфікувати інших. Такого висновку дійшли вчені Бристольського університету (Англія), змоделювавши поширення SARS-CoV-2.

Про це повідомляє The Guardian.

Як пояснює провідний автор дослідження, директор Центру дослідження аерозолів Бристольського університету Джонатан Райд, досі уявлення про поширення коронавірусу в повітрі базувалися на використанні так званих барабанів Гольдберга — лабораторних пристроїв, які за рахунок обертання тримають аерозолі в повітрі.

Так науковці у США дійшли висновку, що частинки з коронавірусом можуть залишатися в повітрі протягом трьох годин. Але ці дослідження не враховували зміни заразності цих частинок із часом, імовірності заразитися залежно від відстані від людини до частинок, а також умов довкілля — від температури до освітленості.

Тому науковці з Бристольського університету розробили пристрій, який дозволяє генерувати аерозолі й утримувати їх між двома наелектризованими кільцями до 20 хвилин, а також регулювати параметри зовнішнього середовища.

Вони стверджують, що частинки коронавірусу за межами легень одразу ж починають втрачати вологу й різко окислюються, що своєю чергою призводить до різкого падіння їхньої заразності вже протягом п’яти хвилин.

Цей процес можна прискорити. Якщо вологість повітря становила менше 50%, то коронавірус втрачав до половини заразності протягом кількох секунд. У більш вологому середовищі (до 90%) заразність коронавірусу падала більш плавно. А проте, через 20 хвилин показник у будь-якому випадку становив близько 10%.

"Це означає, що під час зустрічі з друзями в пабі я скоріше заражуся коронавірусом від них або вони — від мене, аніж хтось із нас — від когось, бо частинки долетять з іншого боку приміщення", — пояснює Джонатан Райд. Він стверджує, що дослідження підкреслює важливість носіння масок у випадках, коли зберігати соціальну дистанцію люди не можуть.

Науковець каже, що падіння заразності частинок його команда дослідила на всіх поширених штамах коронавірусу включно з "Альфою", а експерименти з "Омікроном" планують почати протягом найближчих тижнів. Дослідження наразі перебуває на етапі рецензії, тож його остаточні висновки можуть змінитися.

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