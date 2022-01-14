В Україні фіксують збільшення випадків домашнього насильства. Як повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, у 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян, ніж у 2020-му. При цьому за рік було складено на 10% більше адмінпротоколів та внесено на 19% більше термінових заборонних приписів щодо кривдників. Українське радіо розпитало в Катерини Левченко, урядової уповноваженої з питань гендерної політики, та адвоката Василя Мірошниченка, чи справді в Україні зросла кількість випадків домашнього насильства та чи почали про нього більше говорити.

Чому зросла статистика

Як зазначила Левченко, об’єктивною статистика може бути лише в тому випадку, якщо дані дійсно збираються.

"20 років тому в Україні не вели статистику щодо випадків домашнього насильства. Виникає запитання: невже 20 років назад не було і самого домашнього насильства, насильства за ознакою статі? Відповідь є очевидною: було! Проте, на нього не звертали уваги", – підкреслила посадовиця.

Вона нагадала, що також в Україні не було закону про запобігання домашньому насильству.

"Зростання показників випадків домашнього насильства є не лише тенденцією 2021 року. Ситуацію з реагуванням на домашнє насильство я, як урядова уповноважена, відстежую з 2018 року", – додала Левченко.

За її словами, суттєвий сплеск випадків домашнього насильства у 2020 році, пов’язаний із поширенням COVID-19. Окрім того, на початку 2020 року активізувалася робота всіх служб.

"Позаяк стало зрозуміло, що поміж численних негативних наслідків, спричинених глобальною пандемією COVID-19, одним із них є зростання випадків домашнього насильства", — розповіла уповноважена з питань гендерної політики.

За словами Катерини Левченко, під час пандемії люди перебувають у замкнутому просторі, при цьому зменшуються економічні та комунікаційні можливості, що призводить до психологічної та емоційної напруги. Відтак у сім’ях, де конфліктні чи проблемні ситуації не вирішувались мирним шляхом, шляхом комунікації, вони почали поглиблюватися.

Як реагує держава

Катерина Левченко зазначила, що 2021 рік був дуже важливим для забезпечення прав осіб, які постраждали від насильства.

"Вперше з державного бюджету була виділеною субвенція місцевим бюджетам на створення спеціальних установ для надання допомоги постраждалим від насильства", – розповіла вона.

Також наприкінці 2021 року 29 територіальних громад мали відкрити нові притулки для постраждалих, збільшити на 40 кількість мобільних бригад, які реагують на випадки домашнього насильства, й відкрити кризові центри денного перебування.

"Ми будемо оцінювати цю пророблену роботу у 2022 році. Але станом на зараз уже чимало є зроблено для того, щоби забезпечити інфраструктуру для надання допомоги", — наголосила Катерина Левченко.

При цьому всі дії, які зараз робить держава, є практичним втіленням у життя конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству, відомої як Стамбульська конвенція, стверджує експертка. Вона нагадала, що сьогодні Україна готується до ратифікації конвенції.

"Не приділяючи уваги допомозі постраждалим, ми не можемо говорити про ефективність заходів реагування", — стверджує посадовиця.

Про юридичні факти домашнього насильства

Як зазначив адвокат Василь Мірошниченко, домашнє насильство в Україні має різнобічний характер.

"Особисто на моїй практиці був випадок, де довелося матір позбавляти батьківських прав через жорстоке ставлення до дитини. Адже домашнє насильство стосується не лише жінок, але й дітей і навіть чоловіків", — розповів юрист.

За його словами, домашнє насильство стосується не лише членів сім’ї, це можуть бути й інші родичі та люди, не зв’язані кровною спорідненістю, які проживають на одній території. При цьому на сайті Міністерства внутрішніх справ є рекомендації для жертв домашнього насильства з інструкціями про те, що потрібно робити в таких випадках, та які заходи може вжити поліція.

"Проте, все ж Україна досі не застосувала всіх можливих засобів для протидії домашньому насильству, передбачених Стамбульською конвенцією. Ми не отримуємо матеріальної підтримки, яку могли б отримати, якби ратифікували цю конвенцію", — підкреслив адвокат.

Він пояснив, що це дозволило б отримали фінансування для притулків для жертв домашнього насильства, де вони могли б за потреби перебувати, доки поліція не відреагує належним чином та не убезпечить їх від продовження домашнього насильства. Водночас юрист переконаний, що самої лише перспективи ратифікації Стамбульської конвенції є недостатньо.

"Депутати нинішнього парламенту утворили депутатську групу "за сімейні цінності", яка ставить перед собою мету — не допустити ратифікацію Стамбульської конвенції", — розповів адвокат.

За словами Василя Мірошниченка, очевидним є те, що Стамбульська конвенція ратифікованою в Україні не буде.

"Рада церков категорично виступає проти ратифікації. Тому реальної перспективи немає. 307 українських депутатів будуть виступати категорично "проти", – наголосив він.

Водночас юрист додав, що існують закони, які можна застосувати для запобігання домашньому насильству, рекомендації для жертв на сайті МВС та інші способи протидії, які застосовуються в Україні та допомагають запобігати таким випадкам.

Що відомо

В Україні у 2021 році до поліції про домашнє насильство надійшло на 56% більше звернень ніж у 2020 році. У поліції вважають, що громадяни стали дедалі менше замовчувати факти домашнього насильства.

Кабінет міністрів 9 грудня презентував сайт урядової гарячої лінії з протидії домашньому насильству. Там потерпілі можуть подати заяву онлайн, зокрема анонімно, а також відстежити стан розгляду їхніх попередніх звернень.

У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який посилює відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Правозахисна організація Amnesty International Україна розробила "товари-стереотипи" для чоловіків на соціальній платформі "Все не для дому". Кампанія покликана боротися зі стереотипами про чоловіків та насиллям.

В українській армії залишаються бойові посади, на яких досі не можуть працювати жінки через законодавчі обмеження. Ці обмеження планують зняти найближчого місяця або двох.

Українське представництво Міжнародного громадського руху проти насильства "Біла стрічка" запустило мобільний застосунок WhiteRibbonUA для допомоги жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насилля.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу