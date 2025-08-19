Національна поліція відкрила досудове розслідування, яке стосується звинувачень актора Театру на Подолі Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на відповідь від Нацполіції.

У відповіді Національної поліції Києва йдеться про те, що проводиться досудове розслідування за статтею про домашнє насильство.

"Інформуємо, що на даний час слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), в рамках якого проводиться перевірка щодо можливих фактів інших правопорушень", — йдеться у відповіді поліції на запит LB.ua.

Звинувачення Костянтина Темляка

Дев'ятого серпня, після публікації кліпу на пісню "З якого ти поверху неба?", колишня партнерка Костянтина Темляка, фотографка Анастасія Соловйова заявила, що актор протягом чотирьох років застосовував до неї фізичне та психологічне насильство.

За словами Соловйової, актор неодноразово підіймав на неї руку, контролював, принижував, звинувачував у зрадах та шантажував самогубством, коли та намагалася розірвати стосунки.

Дівчина опублікувала фото синців на своєму тілі, відео неадекватної поведінки чоловіка з нею та іншими людьми, а також листування та голосові повідомлення з погрозами.

Актор визнав свою провину, підтвердив слова колишньої партнерки, а також публічно перепросив перед усіма, кого зачепили його дії в минулому. Він визнав, що мав кілька "ментально нездорових" стосунків і соромиться, яким партнером був раніше.

Також Анастасія опублікувала ще один допис, в якому показала скриншоти переписки Костянтина із, за словами фотографки, 15-річною дівчиною, нині співачкою Manita. Дівчина стверджує, що у 2023 році актор надсилав їй повідомлення сексуального характеру та просив надіслати йому інтимні фото. До того ж він сам присилав їй інтимні фото у Telegram.

Згодом допис зник. Фотографка пояснила, що його платформа видалила через скарги. Manita, який нині 17 років, в Instagram Stories розповіла, що актор після розголошення історії перепросив у неї. Вона прикріпила скриншот листування із Темляком у Telegram.