В Україні вдвічі зросла кількість звернень про домашнє насильство – МВС

В Україні 2021 року до поліції про домашнє насильство надійшло на 56% більше звернень ніж у 2020 році. У поліції вважають, що громадяни стали дедалі менше замовчувати факти домашнього насильства, повідомляє пресслужбу МВС.

"Сьогодні, 13 січня, заступниця міністра внутрішніх справ України повідомила, що у 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян, ніж у 2020 році. При цьому, складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних приписів стосовно кривдників, на 11% збільшилася кількість кривдників, які перебувають на обліку", – йдеться у повідомленні.

За інформацією міністерства, протягом минулого року було зареєстровано 326 тис. звернень у поліцію щодо домашнього насильства, 2020 року — 209 тис.

Там додали, що останніми спостерігається тенденція до викриття сімейного насильства – громадяни перестали замовчувати про цю проблему.

"Традиційно, аналізуючи статистику, спостерігаємо зростання кількості звернень громадян та посилення реагування поліції", – зазначила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко

Що відомо

Кабінет міністрів 9 грудня презентував сайт урядової гарячої лінії з протидії домашньому насильству. Там потерпілі можуть подати заяву онлайн, зокрема анонімно, а також відстежити стан розгляду їхніх попередніх звернень.

У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який посилює відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

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