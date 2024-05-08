Рада ЄС ухвалила директиву щодо боротьби з насильством проти жінок

Рада Європейського Союзу дала "зелене світло" директиві щодо боротьби з насильством проти жінок та домашнім насильством, яка стала першою такою законодавчою ініціативою в історії блоку.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що директива вимагає від усіх країн-членів ЄС криміналізувати такі злочини, як каліцтво жіночих статевих органів, примусовий шлюб і кібернасильство щодо жінок, наприклад обмін інтимними зображеннями без згоди.

Вчинення цих злочинів каратиметься тюремним ув'язненням на строк від одного до п'яти років. Також враховуватимуться обтяжувальні обставини, наприклад, вчинення злочину проти дитини, представниці влади, журналістки або правозахисниці.

Нове законодавча ініціатива ЄС також містить детальні правила щодо заходів допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства, полегшує можливості повідомити про злочин і гарантує їхнє право на захист особистого життя.

Країни-члени ЄС мають три роки з моменту набуття чинності директиви, щоб імплементувати її у своє національне законодавство.

22 листопада 2023 року Верховна рада прийняла за основу законопроєкт №8329 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами ("Стамбульська конвенція").

"Стамбульська конвенція" набула чинності у квітні 2014 року. Євросоюз підписав її 13 червня 2017 року. Рада ЄС схвалила приєднання Євросоюзу до Конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами у червні 2023-го.

Наприкінці березня 2024 року у МВС інформували, що законопроєкт №8329, який посилює відповідальність за вчинення насильства щодо жінок і домашнє насильство, незабаром винесуть на розгляд Верховної ради для ухвалення в цілому.

Раніше повідомлялось, що Міністерство соціально політики створило новий інструмент протидії домашньому насильству – дашборд "гарячих ліній" спеціалізованих центрів надання допомоги.