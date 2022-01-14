Російські спецслужби готують провокації у Придністров'ї проти своїх військовослужбовців, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.

"За інформацією воєнної розвідки України 13 січня у 3-ій Окремій мотострілецькій бригаді ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ)", — ідеться у повідомленні розвідки України.

Там зазначили, що у військові підрозділи РФ надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій.

"Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу “за першою командою” виконувати завдання за призначенням", — додали у ГУР України.

За інформації розвідників, станом на 14 січня відпустки та звільнення особового складу не скасовано, але командирам та начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом.

Що відомо

14 січня у Білому домі пролунала заява, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України, як це відбувалося у 2014 році.

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готується до "лютого розвитку подій" в очікуванні "гарантій безпеки" від НАТО, які передбачають, зокрема, нерозширення Альянсу .

13 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів з НАТО було "зафіксовано розбіжності", однак для продовження діалогу Москва хоче отримали конкретні відповіді щодо принципових питань, до яких входить і можливість вступу України в Альянс.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Читайте також

Чому Росія висунула НАТО умови, на які альянс не піде. Відповідає експредставник США Волкер

"Нічого не вирішуватиметься без України". Експерти розповіли про перемовини між Байденом та Путіним

Політичні умови зміняться і ми маємо бути готові до членства: інтерв'ю з главою місії Україна-НАТО

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу