Білий дім допустив, що РФ може сфабрикувати привід для вторгнення в Україну

Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України, як це відбувалося у 2014 році.

Про це під час брифінгу заявив помічник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення, зокрема, шляхом диверсійної діяльності та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці неминучого нападу на російські війська на сході України", — сказав він.

Салліван також відзначив, що такий сценарій Москва вже використала у 2014 році. Додаткова інформація щодо того, що адміністрація американського президента бачить як потенційний привід, за його словами, з'явиться протягом доби

Помічник Байдена також наголосив, що США продовжують координувати дії з партнерами щодо жорстких економічних санкцій проти Росії, співпрацювати з союзниками в НАТО щодо зміни позицій та можливостей сил у східних країнах та підтримують Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

Що відомо

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готується до "лютого розвитку подій" в очікуванні "гарантій безпеки" від НАТО, які передбачають, зокрема, нерозширення Альянсу .

13 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів з НАТО було "зафіксовано розбіжності", однак для продовження діалогу Москва хоче отримали конкретні відповіді щодо принципових питань, до яких входить і можливість вступу України в Альянс.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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