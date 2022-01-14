У Кіровоградській області судитимуть підприємця, якого підозрюють у привласненні двох мільйонів гривень. Це гроші регіонального відділення Аграрного Фонду України, розповіла Суспільному речниця прокуратури області Наталія Алєксєєнко.
За її словами, директор одного із господарських товариств Кропивницького діяв у змові з керівниками ще трьох сільськогосподарських підприємств регіону.
"Обвинувачений підприємець, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення. Мова йде про зберігання та продаж неіснуючого збіжжя пшениці. Розмір спричиненої шкоди підтверджується висновком судово-економічної експертизи".
Обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за статтями:
- "Зловживання владою та службовим становищем", частина друга. Карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або штрафом від 8500 грн до 17 тис. грн.
- "Службове підроблення", частина друга. Карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або штрафом від 4250 до 12 тис. 750 грн.
- "Шахрайство", частина четверта. Карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Суспільне чекає судового засідання, під час якого підозрюваному обиратимуть запобіжний захід, щоб поговорити з його адвокатом та озвучити їх позицію.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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