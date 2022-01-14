У Кіровоградській області судитимуть підприємця, якого підозрюють у привласненні двох мільйонів гривень. Це гроші регіонального відділення Аграрного Фонду України, розповіла Суспільному речниця прокуратури області Наталія Алєксєєнко.

За її словами, директор одного із господарських товариств Кропивницького діяв у змові з керівниками ще трьох сільськогосподарських підприємств регіону.

"Обвинувачений підприємець, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив службове підроблення. Мова йде про зберігання та продаж неіснуючого збіжжя пшениці. Розмір спричиненої шкоди підтверджується висновком судово-економічної експертизи".

Обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за статтями:

"Зловживання владою та службовим становищем", частина друга. Карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або штрафом від 8500 грн до 17 тис. грн.

"Службове підроблення", частина друга. Карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або штрафом від 4250 до 12 тис. 750 грн.

"Шахрайство", частина четверта. Карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Суспільне чекає судового засідання, під час якого підозрюваному обиратимуть запобіжний захід, щоб поговорити з його адвокатом та озвучити їх позицію.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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