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На території Новомиргородської громади чоловік нарубав дерев на сто тисяч гривень
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На території Новомиргородської громади чоловік нарубав дерев на сто тисяч гривень

Олена Демчак
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На території Новомиргородської громади чоловік нарубав дерев на сто тисяч гривень Прокуратура у Кіровоградській області

На території Новомиргородської громади Кіровоградської області чоловік вирубав дерев на 130 тисяч гривень. Йому оголосили про підозру. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко.

Чоловік знищив цінні породи дерев – дуб та ясен – на території Капітанського відділення Одеської залізниці.

Підозрюваному загрожує від п'яти до семи років ув’язнення.

На території Новомиргородської громади чоловік вирубав дерев на суму більше ста тисяч гривеньПрокуратура у Кіровоградській області

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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