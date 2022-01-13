На території Новомиргородської громади Кіровоградської області чоловік вирубав дерев на 130 тисяч гривень. Йому оголосили про підозру. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко.
Чоловік знищив цінні породи дерев – дуб та ясен – на території Капітанського відділення Одеської залізниці.
Підозрюваному загрожує від п'яти до семи років ув’язнення.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Читайте також
- Апеляційний суд Кропивницького розглянув скаргу прокуратури щодо кропивничанина, якого підозрюють у вбивстві чоловіка 27 грудня. Ухвалу районного суду залишили без змін
- На Кіровоградщині судитимуть поліцейського, якого підозрюють у вимаганні грошей з продавця алкоголем
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм