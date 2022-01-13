На території Новомиргородської громади Кіровоградської області чоловік вирубав дерев на 130 тисяч гривень. Йому оголосили про підозру. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко.

Чоловік знищив цінні породи дерев – дуб та ясен – на території Капітанського відділення Одеської залізниці.

Підозрюваному загрожує від п'яти до семи років ув’язнення.

Прокуратура у Кіровоградській області

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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