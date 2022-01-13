У Кропивницькому шість з половиною годин тривала перевірка в торговельних центрах через те, що хтось повідомив про замінування. Перевіряли наявність вибухівки 45 працівників у десяти торговельно-розважальних комплексах міста. Вибухівку не знайшли, розповіла Суспільному речниця обласного управління Служби безпеки України Юлія Ткач.

Інформацію про замінування отримали о 09:30. Обстежували приміщення центрів та прилеглі до них території вибухотехніки, рятувальники та кінологи.

Продавчиня одного з центрів розповіла, що об 10:40 охоронці попросили вийти з приміщення: "Ми терміново повідоми про це клієнтам. Приїхали сапери, дуже багато поліції з собаками. Я чула, що не єдиний наш торговий центр був замінований. Приблизно пів години ми були просто на вулиці в очікувані".

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Обмежувальною стрічкою о 12:10 був огороджений вхід у торговельно-розважальний комплекс на вулиці Соборна. Керівник служби безпеки Валентин Корсіков розповів, евакуювали 150 людей. Не працював центр три з половиною години. Працівниця пошти Ольга Паталаха розповіла, чекають на вулиці півтори години: "На морозі, сказали залишити приміщення, ми всі вийшли, закрили магазини, пошту".

За словами речниці Служби безпеки, за неправдиве повідомлення про мінування передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.

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